Востоковед Гаджиев считает своевременным визит делегации Турции в Москву

Визит министров иностранных дел и обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара в Россию является актуальным, своевременным и уместным. Об этом заявил ФАН глава Центра изучения современной Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

В понедельник турецкие министры посетят Москву, где встретятся с российскими коллегами - Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Главы ведомств двух стран обсудят урегулирование ситуации в Ливии, сотрудничество в Сирии и обстановку в ближневосточном регионе.

Востоковед отмечает, что у Москвы и Сирии сохраняется различие в подходах к ситуации «на земле», особенно в Заевфратье. По его словам, решение проблемы способствует высокому уровень доверия.

Гаджиев отметил, что в ситуации в Сирии и в отношении курдской проблемы у России раньше было недоверие к Турции. По его словам, после начала военной операции Москва, по некоторым вопросам, стала склонной доверять Анкаре.

Эксперт заявил, что в новом обострении ситуации на Ближнем Востоке никто не заинтересован. При этом он подчеркнул, что обстановка в регионе остается нездоровой.

По мнению Гаджиева, с учетом возможных плачевных последствий обострения, визит турецких министров «актуален, своевременен, уместен», а также нацелен на посредничество для предотвращения полномасштабной войны.