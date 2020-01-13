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 Пушков обратил внимание на неувязку в словах эстонского политика о границе с РФ

Пушков обратил внимание на неувязку в словах эстонского политика о границе с РФ
7:20   13 Января 2020
Весь мир

Пушков обратил внимание на неувязку в словах эстонского политика о границе с РФ

Пушков обратил внимание на неувязку в словах эстонского политика о границе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что пограничный договор с РФ противоречит конституции Эстонии.

Накануне Пыллуаас в интервью газете Eesti Paevaleh заявил, что по конституции республики ее граница установлена Тартуским мирным договором. Он заявил, что те политики, которые одобряют ратификацию пограничного договора от 2014 года, якобы «попирают» интересы республики.

Пушков задался вопросом, как же в Таллине пошли на подписание договора в феврале 2014 года и были готовы к его ратификации, если он «нарушает конституцию». Сенатор задался вопросом о том, не значит ли это, что прежние эстонские власти нарушили конституцию.

Согласно Тартускому мирному договору от 1920 года, между Россией и Эстонией последней отошла часть исконных российских земель - Ивангород и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Россия расценивает документ исключительно как исторический, не имеющий юридической силы.

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Автор: Олег Королев
#эстония #пушков

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