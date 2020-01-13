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6:52   13 Января 2020
Россия

Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье

Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье

Более 4,5 тысячи военных мотострелковой дивизии Западного военного округа в Подмосковье прошли проверку боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Отмечается, что военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии после команды о приведении соединения к боевой готовности вооружились и привели в строй технику.

После этого военные выдвинулись в исходный пункт на железнодорожную станцию, где выполнили нормативы по практической погрузке техники на эшелоны. На протяжении восьми часов были загружены на два эшелона боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, инженерные машины разграждения ИМР-3М, гаубичные самоходные артиллерийские установки Мста-С.

В пресс-релизе уточняется, всего в проверке боевой готовности приняли участие более 4,5 тысяч военных и около тысячи единиц вооружения, а также специальной и военной техники.

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Автор: Олег Королев
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