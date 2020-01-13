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6:04   13 Января 2020
Россия

Десять школ Владивостока эвакуированы из-за угрозы минирования

Десять школ Владивостока эвакуированы из-за угрозы минирования

Десять школ во Владивостоке эвакуированы из-за сообщений о бомбе, сообщил РИА «Новости» представитель мэрии Владивостока.

Собеседник агентства сообщил, что в десяти образовательных учреждениях города работают кинологи с собаками. Также была оперативно проведена эвакуация детей и персонала. На данный момент проверяются все сообщения о минировании, специалистами проверяются здания школ.

Также представитель горадминистрации также уточнил, что сообщения о минировании зданий детских садов не поступали.

В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о бомбе, из зданий были выведены около 62 тысяч детей.

Также поступили сообщения об опасности в пять школ и университет Шолом-Алейхема в Биробиджане. В Благовещенске угрозы поступили в восемь школ и лицеев, в три колледжа и спорткомплекс.

В декабре школы и детсады на Дальнем Востоке несколько раз эвакуировали из-за аналогичных сообщений. Угрозы не подтверждались.

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Автор: Олег Королев
#владивосток #эвакуация

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