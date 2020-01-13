Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Десять школ Владивостока эвакуированы из-за угрозы минирования

Десять школ Владивостока эвакуированы из-за угрозы минирования

 Вишневский ищет поддержки у финансируемой Госдепом «Агоры» перед выборами в Госдуму 2021

Вишневский ищет поддержки у финансируемой Госдепом «Агоры» перед выборами в Госдуму 2021
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Терроризирующий Ливию Саррадж заговорил о «мире и стабильности»

Терроризирующий Ливию Саррадж заговорил о «мире и стабильности»

 Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития

Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития
Десять школ Владивостока эвакуированы из-за угрозы минирования

Десять школ Владивостока эвакуированы из-за угрозы минирования

 Вишневский ищет поддержки у финансируемой Госдепом «Агоры» перед выборами в Госдуму 2021

Вишневский ищет поддержки у финансируемой Госдепом «Агоры» перед выборами в Госдуму 2021
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Терроризирующий Ливию Саррадж заговорил о «мире и стабильности»

Терроризирующий Ливию Саррадж заговорил о «мире и стабильности»

 Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития

Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития
5:31   13 Января 2020
Весь мир

Терроризирующий Ливию Саррадж заговорил о «мире и стабильности»

Терроризирующий Ливию Саррадж заговорил о «мире и стабильности»

Файез Саррадж, глава так называемого правительства национального согласия (ПНС) Ливии, вступил в эфире Libya Alahrar с призывами к установлению «мира и свободы от тирании».

Главарь ПНС заявил, что призывает всех жителей Ливии «перевернуть страницу прошлого» на пути к миру и стабильности в «свободной от тирании» стране.

Саррадж отметил, что подписание соглашения о перемирии должно предотвратить пролитие еще большей крови.

ПНС было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным как Схиратское соглашение. Документ четко регламентирует обязанности исполнительных и законодательных органов страны, а также сроки мандата ПНС, который был ограничен двумя годами.

За данный период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать ливийских граждан базовыми потребностями: следить за безопасностью, законностью и соцобеспечению. На деле так называемое Правительство национального согласия только усугубило кризис, начало сотрудничать с террористами и контролировать торговлю людьми и наркотрафик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ливия #саррадж #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...