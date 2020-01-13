Файез Саррадж, глава так называемого правительства национального согласия (ПНС) Ливии, вступил в эфире Libya Alahrar с призывами к установлению «мира и свободы от тирании».

Главарь ПНС заявил, что призывает всех жителей Ливии «перевернуть страницу прошлого» на пути к миру и стабильности в «свободной от тирании» стране.

Саррадж отметил, что подписание соглашения о перемирии должно предотвратить пролитие еще большей крови.

كلمة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئلسي لحكومة الوفاق الوطني#ليبيا #العدوان_على_طرابلس pic.twitter.com/C1NwLrB02p — Tripoli News (@tripolinews_ly) January 12, 2020

ПНС было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным как Схиратское соглашение. Документ четко регламентирует обязанности исполнительных и законодательных органов страны, а также сроки мандата ПНС, который был ограничен двумя годами.

За данный период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать ливийских граждан базовыми потребностями: следить за безопасностью, законностью и соцобеспечению. На деле так называемое Правительство национального согласия только усугубило кризис, начало сотрудничать с террористами и контролировать торговлю людьми и наркотрафик.