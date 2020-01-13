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 Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития

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 Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития

Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития
5:04   13 Января 2020
Весь мир

Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития

Тунис считает прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития

Министерство иностранных дел Туниса вслед за другими странами региона приветствует прекращение огня в Ливии. Об этом сообщает телеканал Libya24.

В МИД Туниса заявили, что прекращение огня в Ливии - это важный шаг для остановки кровопролития и возврата к диалогу под эгидой ООН.

Ранее аналогичное заявление сделало правительство Египта. В Каире отметили, что поддерживают решения, которые позволяют сохранить безопасность Ливии и ее стран-соседей.

Данные заявления были сделаны на фоне инициативы о мирном прекращении огня, с которой выступил президент России Владимир Путин. 8 января российский лидер во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал к перемирию в Триполи. Президент Турции поддержал данное предложение. После этого с полуночи 12 января в Триполи впервые за долгие месяцы установилось перемирие.

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Автор: Олег Королев
#россия #ливия #перемирие

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