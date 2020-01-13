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Склад мебельного магазина горит в Ереване

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

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4:35   13 Января 2020
Весь мир

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

Ливия стоит на пороге больших перемен после установления перемирия по инициативе России. Такое мнение выразил в интервью ФАН главный редактор Научно-практического общественно-политического журнала Федор Лукьянов.

По его мнению, совместный призыв президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить огонь указывает на важнейшую роль России в преодолении конфликта.

Эксперт отметил, что оба президента способны находить компромисс в условиях противоречия интересов. В качестве примера он привел Сирию.

 «Забавно будет, если Турция и Россия, две неарабские державы, окажутся ключевыми игроками еще в одной арабской стране»,  — отметил он.

Также Лукьянов отметил, что в ситуацию вокруг Ливии вовлечены и другие страны, в том числе ОАЭ, Катар и Египет. По его мнению, усилия европейцев в данном регионе малоэффективны.

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Автор: Олег Королев
#россия #ливия #перемирие

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