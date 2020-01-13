Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

Ливия стоит на пороге больших перемен после установления перемирия по инициативе России. Такое мнение выразил в интервью ФАН главный редактор Научно-практического общественно-политического журнала Федор Лукьянов.

По его мнению, совместный призыв президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить огонь указывает на важнейшую роль России в преодолении конфликта.

Эксперт отметил, что оба президента способны находить компромисс в условиях противоречия интересов. В качестве примера он привел Сирию.

«Забавно будет, если Турция и Россия, две неарабские державы, окажутся ключевыми игроками еще в одной арабской стране», — отметил он.

Также Лукьянов отметил, что в ситуацию вокруг Ливии вовлечены и другие страны, в том числе ОАЭ, Катар и Египет. По его мнению, усилия европейцев в данном регионе малоэффективны.