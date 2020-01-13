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 Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм

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Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

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Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

 Главы Минобороны и МИД РФ и Турции обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке

Главы Минобороны и МИД РФ и Турции обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке
4:07   13 Января 2020
Весь мир

Главы Минобороны и МИД РФ и Турции обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке

Главы Минобороны и МИД РФ и Турции обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу обсудят в понедельник с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром ситуацию на Ближнем Востоке, а также перемирие в Ливии и сотрудничество по Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Ранее о предстоящем визите турецких министров в Москву сообщила газета Milliyet. По данным издания, помимо Чавушоглу и Акара, в делегацию войдет руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. В МИД РФ подтвердилди, что визит состоится

Важной темой обсуждения, помимо ситуации в Ливии и Сирии, станет общая обстановка на Ближнем Востоке, которая серьезно обострилась после убийства американскими военными на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что амеркианские военные не пострадали.

По итогам переговоров в Стамбулер глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты России и Турции обсуждали ситуацию в регионе Персидского залива и высказались за то, чтобы решать все конфликты исключительно мирно.

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Автор: Олег Королев
#россия #турция #иран #сулеймани

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