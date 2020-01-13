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Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

 Главы Минобороны и МИД РФ и Турции обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке

Главы Минобороны и МИД РФ и Турции обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке
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Вишневский ищет поддержки у финансируемой Госдепом «Агоры» перед выборами в Госдуму 2021

 Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм

Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

Ливию ждут большие перемены после перемирия, установленного по инициативе России

 Главы Минобороны и МИД РФ и Турции обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке

Главы Минобороны и МИД РФ и Турции обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке
3:42   13 Января 2020
Весь мир

Россия и Турция обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии на уровне МИД и Минобороны

Россия и Турция обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии на уровне МИД и Минобороны

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудят с турецкими коллегами Хулуси Акаром и Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и Ливии. Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждение пройдет в контексте обострения ситуации вокруг Ирана. Известно, что турецкую делегацию также буде представлять глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Одной из важных тем для обсуждения станет ситуация в Ливии. Так, впервые за долгие месяцы благодаря усилиям российского лидера Владимира Путина в стране воцарилось перемирие. Также инициатива России активизировала широкий диалог международного сообщества по разрешению ливийского конфликта. Установление режима прекращения огня также поприветствовали в ООН. Эксперты отмечают, что Россия играет ключевую роль в перемирии.

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Автор: Олег Королев
#россия #турция #ливия

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