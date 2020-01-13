Россия и Турция обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии на уровне МИД и Минобороны

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудят с турецкими коллегами Хулуси Акаром и Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и Ливии. Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждение пройдет в контексте обострения ситуации вокруг Ирана. Известно, что турецкую делегацию также буде представлять глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Одной из важных тем для обсуждения станет ситуация в Ливии. Так, впервые за долгие месяцы благодаря усилиям российского лидера Владимира Путина в стране воцарилось перемирие. Также инициатива России активизировала широкий диалог международного сообщества по разрешению ливийского конфликта. Установление режима прекращения огня также поприветствовали в ООН. Эксперты отмечают, что Россия играет ключевую роль в перемирии.