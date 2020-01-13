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3:06   13 Января 2020
Весь мир

Египет приветствует мирную инициативу Путина о прекращении огня в Ливии

Египет приветствует мирную инициативу Путина о прекращении огня в Ливии

Египетское правительство поприветствовало мирную инициативу о прекращении огня в Ливии, которую ранее поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на ливийские СМИ.

Телеканал Libya24 сообщает, что представители МИД Египта сообщил о поддержке Каиром решения, которое позволит сохранить безопасность Ливии и соседствующих с ней стран.

Отмечается, что египетские дипломаты также подчеркнули необходимость продолжения борьбы с радикальными террористическими течениями и негативными вмешательством в конфликт отдельных стран, поддерживающих боевиков.

Мировое сообщество активизировало работу над решением конфликта в Ливии после инициативы российского президента Владимира Путина. Восьмого января во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин выступил за прекращение огня с полуночи 12 января.

Положение в Ливии также обсудили турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В свою очередь российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Франции Макроном и главой правительства Италии Джузеппе Конте.

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Автор: Олег Королев
#путин #ливия #перемирие

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