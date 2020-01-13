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Мировое сообщество начало работу над решением конфликта в Ливии после инициативы Путина

Мировое сообщество начало работу над решением конфликта в Ливии после инициативы Путина

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 Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм

Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Мировое сообщество начало работу над решением конфликта в Ливии после инициативы Путина

Мировое сообщество начало работу над решением конфликта в Ливии после инициативы Путина

 Госсекретарь США осудил обстрел иракской авиабазы

Госсекретарь США осудил обстрел иракской авиабазы
2:36   13 Января 2020
Весь мир

Мировое сообщество начало работу над решением конфликта в Ливии после инициативы Путина

Мировое сообщество начало работу над решением конфликта в Ливии после инициативы Путина

Мирная инициатива российского лидера Владимира Путина стимулирует начать поиски путей урегулирования ситуации в Ливии. Об этом пишет ФАН.

8 января во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин призвал к прекращению огня в Триполи. Турецкий лидер поддержал данное предложение. После этого, с полуночи 12 января в Триполи впервые установилось перемирие.

Ливийская национальная армия (ЛНА) неукоснительно следует достигнутым договоренностям. Военные приостановили антитеррористическую операцию. Однако, вооруженные группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уже несколько раз нарушили перемирие.

Миротворческие усилия России получили признание как среди ливийцев, как и среди западных лидеров. В мире наблюдается активизация широкого диалога по Ливии - в частности, положение в этой африканской стране уже осудили турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Путин также обменялся мнениями с французским президентом Эммануэелем Макроном и премьером Италии Джузеппе Конте.

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Автор: Олег Королев
#путин #ливия

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