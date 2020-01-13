Госсекретарь США осудил обстрел иракской авиабазы

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал власти Ирака привлечь ответственности виновных в обстреле авиабазы Балад. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства США заявил, что «находится в ярости» от сообщений об еще одном ракетном обстреле иракской авиабазы. Он призвал иракское правительство привлечь к ответственности тех, кто виновен «в атаке на иракский народ».

Помпео заявил, что продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака со стороны групп, которые не лояльны правительству, должны прекратиться.

Ранее официальный представитель штаба возглавляемой США коалиции сообщил, что американские военные не присутствовали на военной базе.

Накануне Reuters сообщил, что по меньшей мере четверо иракских военных получили ранения в результате падения семи реактивных снарядов на территорию авиабазы Балад к северу от Багдада. По данным агентства, на территории базы также были американские военные. Информации о том, кто стоял за атакой, не поступало.