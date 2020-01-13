Берлинская конференция по Ливии состоится в воскресенье

Берлинская конференция по Ливии должна состояться 19 января. Об этом пишет ФАН со ссылкой на источник в соцсети, знакомый с ситуацией.

Российский президент Владимир Путин на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель 11 января предложил провести саммит в столице ФРГ. Президент РФ отметил, что мероприятие должно быть действительно эффективным, и в нем должны участвовать государства, которые заинтересованы в разрешении кризиса. Также Путин подчеркнул, что принятые на саммите решения должны быть согласованы с участниками военного противостояния в Ливии.

8 января президент РФ в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал ввести в Ливии начиная с полуночи 12 января режим прекращения огня. Силы ЛНА поддержали данную инициативу, тогда как противостоящие им террористы ПНС уже через 40 минут нарушили перемирие, и начали обстреливать позиции военных. Бандформирования продолжали атаки в течение дня. Также боевики стали приставать к проходим на улицах Триполи.