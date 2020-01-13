США и Евросоюз поддержали перемирие в Ливии, наступившее по инициативе России

Посольства США, Евросоюза, Великобритании, Германии, Франции и Италии в Ливии поддержали режим прекращения огня на территории страны. Об этом сообщает дипломатическое представительство США на своей странице в Twitter.

ФАН отмечает, что таким образом, посольства стран-членов НАТО присоединились к Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), которая ранее приветствовала перемирие, инициированное президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдгоаном российский лидер убедил своего коллегу отказаться от оказания помощи боевикам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Турецкая сторона, до переговоров в Стамбуле, практически каждодневно перебрасывала вооружение на территорию Ливии боевиков из Сирии для поддержки ПНС.

После встречи Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия. Начиная с полуночи 12 января, в стране действует режим прекращения огня, инициированный российским лидером.