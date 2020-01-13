Выводы СК по убийству журналистов в ЦАР нужно защитить от нападок Ходорковского — Марков

Результаты расследования убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году являются очень важными, поскольку существует множество спекуляций на этот счет. Об этом в интервью ИА «Народные новости» заявил кандидат политических наук, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Политолог заявил, что выводы российских следователей придется защищать как информационно, так и политически. Он отметил, что пославшие журналистов в ЦАР люди из фонда Ходорковского не обеспечили им безопасность, что они будут стараться продолжать опровергать.

«Поэтому сейчас нужно защитить информационно. То, что следствие нашло истинную причину - это очень хорошо», — отметил Марков.

В 2018 году журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемальи Кирилл Радченко прибыли в ЦАР для выполнения задания Центра управления расследованиями - организации, финансируемой беглым олигархом Михаилом Ходорковским. После прибытия в страну они не стали получать аккредитацию и разрешение на съемки - кроме того, у них не было никакой охраны и средств защиты. По пока неизвестным причинам они поехали в самый криминальный район ЦАР. Неподалеку от города Себю на них напали бандиты.

Ранее ФАН опубликовал свою расследование, где детально рассмотрел хронологию событий и привел факты. Они были озвучены решением СК РФ.