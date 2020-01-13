СК РФ подтвердил, что трагедия с журналистами в ЦАР чистая уголовщина — Соловейчик

Политический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН версию Следственного комитета РФ о том, что российские журналисты были убиты в Центральноафриканской Республике в 2018 году при ограблении.

Эксперт отметил, что после трагедии было выдвинуто немало версий произошедшего, в том числе немало таких, которые были близки к истине - то есть, версия о чисто уголовных мотивах убийства, убийства с целью грабежа.

По словам Соловейчика, были в данной ситуации и различные политические спекуляции на трагедии, «недостойные и аморальные». Он подчеркнул, что жизнь людей — это не повод для «политических спекуляций и сомнительных гипотез».

Аналитик уверен, что в итоге стало понятно, что речь идет только об «уголовщине». Он отметил, что местные криминальные элементы, увидев, что имеют дело с неопытными в делах ЦАР иностранцами, которые при этом имеют доллары, вели их от одного места к месту, и в конце концов ограбили их и уничтожили.

«Очень жаль, что спекулятивные версии, имевшие место, в частности, в средствах массовой информации, связанных с Михаилом Ходорковским, долгое время затуманивали картину произошедшего», — заявил Соровейчик.

Накануне замглавы СК РФ Игорь Краснов сообщил, что, исходя из результатов расследования, убийцами российских журналистов в ЦАР были местные жители, которые хотели заработать на них с помощью ограбления.

28 июля 2018 года трое российских журналистов, Орхан Джемаль Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, по заданию беглого олигарха Михаила Ходорковского прибыли в ЦАР. Спустя три дня, в ночь на 31 июля, они были найдены убитыми на дороге в 23 километрах от города Сибю. ООН отмечает, что это один из самых опасных районов страны, тогда как сама ЦАР - это одна из самых опасных стран мира.

ФАН опубликовал собственное расследование, в котором выяснил, что россиян в Африку направила организация Центр управления расследованиями (ЦУР), финансируемая Ходорковским. При этом россиян заставляли снимать опасные места и проникать на военные базы.