Тобрук заручится военной поддержкой Египта на случай вторжения Турции в Ливию

Спикер Палаты представителей Тобрука Агила Салех пообещал обратиться за военной поддержкой к Египту, если в Ливию вторгнется третья воюющая сторона. Об этом сообщило египетское издание Arabic Sputnik.

Агила Салех подчеркнул, что Схиратские соглашения утратили свою силу на ливийской территории, но международное сообщество не приняло во внимание этот факт и продолжило признавать легитимным так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Однако, по его словам, чиновники главы ПНС Файеза Сарражда проигнорировали выбор граждан Ливии и их право на защиту своей страны, легитимность избранного парламента и приняли решение вернуться к колониализму.

«Президентский совет ПНС нарушил политические соглашения и Конституцию, нарушив суверенитет Ливии и подвергнув опасности другие страны. Ливийцы и национальная армия имеют право бороться с терроризмом и защищать родину перед лицом турецкого вторжения», — добавил Салех.

Федеральное агентство новостей побеседовало со своим специальным корреспондентом Аббасом Джумы, который убежден, что подобная ситуация не удивляет в стране, где царит хаос и отсутствует власть или же руководство государства есть, но не способно разрешить конфликт самостоятельно.

«В таком случае подключаются страны-гаранты. В этом плане нет ничего нового. И вот не прошло и суток, как ПНС и ЛНА снова стали предъявлять друг другу обвинения в нарушении режима тишины. Естественно, главную дестабилизирующую роль в регионе сегодня играет Турция — это такая опора «Братьев-мусульман» (запрещенная в России организация) в регионе», — объяснил он.

Собеседник агентства также отметил, что Турция уже давно не руководствуется «правилами приличия» и международным правом. Джума обратил внимание на то, что происходящее в Ливии можно смело назвать «вторжением», ведь, по его словам, «ПНС является нелигитимным правительством и не имеет права говорить от лица народа, а тем более кого-то приглашать». Он добавил, что Анкара заключила сделку с бандформированиями, политиками и уже вводит в государство свои войска.

«Логично будет, если со стороны восточного легитимного правительства последует просьба к Египту о военной помощи. Если раньше мы говорили о столкновении египетских и турецких прокси, то сейчас на горизонте замаячило прямое столкновение между Турцией и Египтом, не косвенное, с жертвами», — передает его слова ФАН.

Такой исход событий спецкор оценил как «крайне радикальный сценарий», который сейчас невозможен, по его мнению, особенно учитывая взаимоотношения Египта и Турции, которые «давно нельзя назвать дружескими».

Напомним, что ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган совместно призвали конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Такое заявление лидеры стран сделали после переговоров, прошедших 8 января, где им удалось прийти к общей позиции по отношению к ливийскому кризису.