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 Наступившее благодаря России перемирие в Ливии поддержали в Алжире

Наступившее благодаря России перемирие в Ливии поддержали в Алжире

23:54   12 Января 2020
Весь мир

Наступившее благодаря России перемирие в Ливии поддержали в Алжире

Наступившее благодаря России перемирие в Ливии поддержали в Алжире

Алжир поприветствовал объявленное в Ливии перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и так называемым правительство национального согласия (ПНС). Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Sputnic Arabic.

Алжир также призвал конфликтующие стороны прийти к диалогу и переговорам, чтобы урегулировать конфликт мирно.

«Соблюдать и быстро продвигаться по пути всеобъемлющего национального диалога для мирного политического решения с учетом интересов Ливии и братского народа»,  — сказано в тексте сообщения.

Напомним, что перемирие в Ливии было объявлено в полночь 12 января по московскому времени. Стороны впервые с начала антитеррористической операции, выполняющейся ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года, объявили о прекращении огня.

Российская сторона справилась со своей посреднической ролью между конфликтующими сторонами в Ливии, благодаря ее усилиям у страны появился шанс вновь начать мирную жизнь. Перемирию способствовали договоренности между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, достигнутые 8 января 2020 года. На встрече лидеры страны пришли к единой позиции по Ливии и призвали враждующие стороны прекратить огонь и начать переговоры, пишет ФАН.

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Автор: Лев Собакин
#ливия #алжир

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