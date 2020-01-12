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23:29   12 Января 2020
Весь мир

Заминированный грузовой квадрокоптер Турции был сбит армией Хафтара в Триполи

Заминированный грузовой квадрокоптер Турции был сбит армией Хафтара в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) силами ПВО сбила в небе турецкий квадракоптер с грузом, летевший над Триполи. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на издание Almasarly.

Фотографии беспилотника, опубликованные в Twitter, показывают, что на его борту находились две 120-мм мины, что напрямую нарушает объявленное в Ливии перемирие.

Прошедшие 8 января переговоры российского лидера Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стали очередным шансом для Турции отказаться от поддержки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и вместе с Россией попытаться разрешить ливийский кризис мирным путем.

Однако, сирийский пример, где Турция долгое время не может демилитаризовать провинцию Идлиб, заставляет задуматься о том, что от страны не стоит ждать реальных мирных инициатив, а оценивать ее заявления критически.

Не исключено и то, что Эрдоган все же станет воплощать заявленную в переговорах с Путиным линию поведения в Ливии. В такой ситуации турецкому лидеру необходимо помнить, что на предстоящих выборах в случае провала ливийской компании, ему будет сложно, ведь курдская угроза уже не поможет, пишет ФАН.

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Автор: Лев Собакин
#турция #ливия

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