Заминированный грузовой квадрокоптер Турции был сбит армией Хафтара в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) силами ПВО сбила в небе турецкий квадракоптер с грузом, летевший над Триполи. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на издание Almasarly.

Фотографии беспилотника, опубликованные в Twitter, показывают, что на его борту находились две 120-мм мины, что напрямую нарушает объявленное в Ливии перемирие.

#LNA forces managed to shot down a #GNA vertical takeoff drone equipped with bombs flying over our forces. A clear and direct violation of the cease fire. #Tripoli #Libya #GNA @GhassanSalame @UNSMILibya @USAEmbassyLibya pic.twitter.com/2nLuffYnbQ