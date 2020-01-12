Перемирие в Ливии нарушается миноментыми обстрелами ЛНА со стороны боевиков ПНС

В социальных сетях появились сообщения от местных жителей о минометном обстреле позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Айн Зара, несмотря на объявленное в стране перемирие. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

На направлении Айн Зара протурецикие боевики из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреляли позиции ЛНА.

Ранее стало известно, что в ливийскую столицу Триполи из Мисураты была переправлена новая группа наемников из Сирии для поддержки террористов ПНС Ливии. По последним данным, на место прибыли семь автобусов, охраняемых четырьмя вооруженными автомобилями, они доставили джихадистов в Триполи.

Напомним, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи 8 января условились об общей позиции по отношению к Ливии и призвали конфликтующие на территории страны стороны к прекращению огня и началу переговоров, пишет ФАН.