Отправленные Ходорковским в ЦАР журналисты были убиты при ограблении, сообщил СК

Заместитель главы следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант» сообщил, что следствие пришло в выводу о том, что российские журналисты были убиты в Центральной африканской республике в 2018 году с целью ограбления.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — заявил Краснов.

По словам замглавы СКР, съемочная группа в составе трех человек, режиссера-документалиста Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко вылетела в столицу ЦАР, Банги. Целью поездки были съемки фильма, на место они прибыли 28 июля 2018 года.

На территории страны мужчины наняли при помощи «неустановленного» лица местного жителя, который был их водителем и должен был везде их сопровождать. 30 июля группа выехала в сторону города Бамбари на встречу с мужчиной, чью личность установить не удалось.

Журналистов предупредили о том, что перемещаться по территории страны в ночное время небезопасно, однако заночевать в городе они отказались. На пути к пункту назначения их автомобиль остановила группа темнокожих вооруженных людей, которые потребовали их покинуть машину и отдать все имеющиеся вещи и технику. После отказа остановившие расстреляли россиян, водителю удалось скрыться и спастись, рассказал Краснов.

Напомним, 28 июля 2018 года Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко приехали в ЦАР по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который до августа минувшего года спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Журналисты прилетели в страну без охраны, бронеавтомобиля и переводчика, чтобы снять документальный фильм. Помимо прочего, организаторы поездки не позаботились о регистрации съемочной аппаратуры, с которой европейские туристы вызывали в ЦАР много вопросов. Мало того, у журналистов не было даже бронежилетов, а пресс-карты оказались просрочены.

В ночь на 31 июля трое россиян погибли от рук неизвестных боевиков. Федеральное агентство новостей наняло частного детектива, который разобрался в деталях трагедии.