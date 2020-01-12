Вишневский ищет поддержки у финансируемой Госдепом «Агоры» перед выборами в Госдуму 2021

Выставка в поддержку арестованных террористов группировки «Сеть» открылась в Петербурге. Мероприятие организовал депутат ЗакСа Борис Вишневский в офисе партии «Яблоко» на Шпалерной.

ФАН напоминает: «Сеть» — разветвленная террористическая организация левых активистов. ФСБ арестовала осенью 2017 года 11 участников. Сейчас под арестом девять. Однако оппозиция и либеральные СМИ считают дело сфабрикованным, а самих активистов — жертвами, чьи права грубо нарушены.

Вишневский называет участников дела «политическими заключенными». При этом основатели организации признали вину.

Посетителям выставки забыли рассказать, что у подозреваемых были изъяты оружие, гранаты и СВУ, с помощью которых они планировали совершить серию терактов по всей России, пишет ФАН. Приглашенный на открытие адвокат Виталий Черкасов дал понять, что мероприятие проводится именно в защиту фигурантов дела «Сети».

Издание выяснило, с какой целью Вишневский устраивает сомнительное мероприятие в штабе «Яблока», рискуя репутацией партии. Журналисты обратили внимание на гостей, приглашенных на открытие. Ключевой фигурой церемонии оказался упомянутый ранее Черкасов. В 2001 году он получил премию Международного пресс-клуба Америки. В РФ он известен как один из основателей правозащитной ассоциации «Агора».

В 2015 году прокуратура Татарстана выяснила, что НКО несколько лет получала финансирование из Госдепартамента США. С 2012 года только от американцев «Агора» получила не менее 12 миллионов рублей. В 2015 году организация была ликвидирована: руководство отказалось регистрироваться в Минюсте как иноагент.

Сразу после ликвидации члены ассоциации основали Международную группу «Агора», которая якобы не ведет финансово-хозяйственную деятельность. На сайте организации прямо указано, что «Агора» ведет антироссийскую деятельность на постсоветском пространстве.

Вишневский был бы не прочь заручиться поддержкой организации с покровительством США, отмечает ФАН. Издание напомнило об испорченной репутации политика — на его счету секс-скандал со студентками РГПУ. Кроме того, покровитель Вишневского Лев Шлосберг проиграл гонку за пост главы «Яблока».

В 2021 году Петербург будет избирать новый состав депутатов в Заксобрание. У Вишневского с таким «послужным списком» шансов избраться самостоятельно практически нет, уверены журналисты. Ради депутатского кресла «яблочник» готов поддерживать кого угодно, стараясь спасти свое положение.