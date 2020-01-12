Вишневский ищет поддержки у финансируемой Госдепом «Агоры» перед выборами в Госдуму 2021
Выставка в поддержку арестованных террористов группировки «Сеть» открылась в Петербурге. Мероприятие организовал депутат ЗакСа Борис Вишневский в офисе партии «Яблоко» на Шпалерной.
ФАН напоминает: «Сеть» — разветвленная террористическая организация левых активистов. ФСБ арестовала осенью 2017 года 11 участников. Сейчас под арестом девять. Однако оппозиция и либеральные СМИ считают дело сфабрикованным, а самих активистов — жертвами, чьи права грубо нарушены.
Вишневский называет участников дела «политическими заключенными». При этом основатели организации признали вину.
Посетителям выставки забыли рассказать, что у подозреваемых были изъяты оружие, гранаты и СВУ, с помощью которых они планировали совершить серию терактов по всей России, пишет ФАН. Приглашенный на открытие адвокат Виталий Черкасов дал понять, что мероприятие проводится именно в защиту фигурантов дела «Сети».
Издание выяснило, с какой целью Вишневский устраивает сомнительное мероприятие в штабе «Яблока», рискуя репутацией партии. Журналисты обратили внимание на гостей, приглашенных на открытие. Ключевой фигурой церемонии оказался упомянутый ранее Черкасов. В 2001 году он получил премию Международного пресс-клуба Америки. В РФ он известен как один из основателей правозащитной ассоциации «Агора».
В 2015 году прокуратура Татарстана выяснила, что НКО несколько лет получала финансирование из Госдепартамента США. С 2012 года только от американцев «Агора» получила не менее 12 миллионов рублей. В 2015 году организация была ликвидирована: руководство отказалось регистрироваться в Минюсте как иноагент.
Сразу после ликвидации члены ассоциации основали Международную группу «Агора», которая якобы не ведет финансово-хозяйственную деятельность. На сайте организации прямо указано, что «Агора» ведет антироссийскую деятельность на постсоветском пространстве.
Вишневский был бы не прочь заручиться поддержкой организации с покровительством США, отмечает ФАН. Издание напомнило об испорченной репутации политика — на его счету секс-скандал со студентками РГПУ. Кроме того, покровитель Вишневского Лев Шлосберг проиграл гонку за пост главы «Яблока».
В 2021 году Петербург будет избирать новый состав депутатов в Заксобрание. У Вишневского с таким «послужным списком» шансов избраться самостоятельно практически нет, уверены журналисты. Ради депутатского кресла «яблочник» готов поддерживать кого угодно, стараясь спасти свое положение.
«Наша редакция выражает надежду, что правоохранительные органы обратят внимание на выставку, которая должна продлиться еще месяц, и проверят ее на факт оправдания терроризма», — призывает ФАН.