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 Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм

Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

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20:41   12 Января 2020
Россия

Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм

Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм

Одной из посетительниц выставки, которая посвящена арестованным террористам группировки «Сеть», стало плохо из-за духоты. Она упала в обморок в тесном офисе партии «Яблоко» на Шпалерной, где открылось мероприятие по резонансному уголовному делу.

В рамках этого дела ФСБ задержала 11 человек в 2017 году. Их обвиняют в организации террористического сообщества левых активистов.

Один из подозреваемых Игорь Шишкин уже признал вину и получил 3,5 года лишения свободы. Сейчас под арестом находятся девять человек. Некоторые из них заявили о пытках со стороны силовиков. Однако во время обысков у фигурантов дела изъяли огнестрельное оружие и взрывчатку.

Следствие утверждает, что подозреваемые регулярно выезжали на полигоны для отработки навыков стрельбы и изготовления СВУ.

Девушка упала в обморок на выставке «Яблока», оправдывающей терроризм

На выставке прошел круглый стол, на котором выступили родители Юлия Бояршинова, адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов и депутат ЗакСа Борис Вишневский. Речь последнего прервал обморок девушки, которая потеряла сознание из-за духоты. Ее быстро привели в чувство и депутат смог продолжить выступление, пишут «Невские новости».

Напомним, фигурантов дела «Сети» обвиняют в причастности к созданию террористического сообщества. По данным СК РФ подозреваемые организовали группировку левого толка с ячейками в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.

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Автор: Саида Габиева
#вишневский #сеть

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