Восточное правительство Ливии сообщило о стабилизации в Сирте после освобождения от ПНС

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара освободила город Сирт, после чего ситуация в регионе стабилизировалась. Об этом заявил начальник Управления безопасности в Сирте полковник Мими аль-Амин ас-Садик.

По его словам, правоохранители продолжат патрулировать город в пределах подконтрольных Управлению безопасности Сирта границ. Террористические группировки покинули город, добавил он.

Ранее посланник Тобрукского правительства Ливии Ареф Али Найед сообщал об открытии школ и больниц. Кроме того, городскому комитету по безопасности поручили обеспечить население хлебом, чистой водой, электричеством и медицинскими услугами.

В штаб-квартире Управления безопасности Сирта было проведено несколько совещаний, в результате чего все отделения городской службы безопасности соединились в одно управление.

ЛНА 6 января освободила Сирт от боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Фактически армия Хафтара полностью контролирует город и идет с востока на запад в 95 километрах от Мисураты.