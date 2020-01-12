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Отправленные Ходорковским в ЦАР журналисты были убиты при ограблении, сообщил СК

Отправленные Ходорковским в ЦАР журналисты были убиты при ограблении, сообщил СК

 Восточное правительство Ливии сообщило о стабилизации в Сирте после освобождения от ПНС

Восточное правительство Ливии сообщило о стабилизации в Сирте после освобождения от ПНС
20:32   12 Января 2020
Весь мир

Восточное правительство Ливии сообщило о стабилизации в Сирте после освобождения от ПНС

Восточное правительство Ливии сообщило о стабилизации в Сирте после освобождения от ПНС

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара освободила город Сирт, после чего ситуация в регионе стабилизировалась. Об этом заявил начальник Управления безопасности в Сирте полковник Мими аль-Амин ас-Садик.

По его словам, правоохранители продолжат патрулировать город в пределах подконтрольных Управлению безопасности Сирта границ. Террористические группировки покинули город, добавил он.

Ранее посланник Тобрукского правительства Ливии Ареф Али Найед сообщал об открытии школ и больниц. Кроме того, городскому комитету по безопасности поручили обеспечить население хлебом, чистой водой, электричеством и медицинскими услугами.

В штаб-квартире Управления безопасности Сирта было проведено несколько совещаний, в результате чего все отделения городской службы безопасности соединились в одно управление.

ЛНА 6 января освободила Сирт от боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Фактически армия Хафтара полностью контролирует город и идет с востока на запад в 95 километрах от Мисураты.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #сирт

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