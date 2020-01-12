Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана. Стороны отметили необходимость проявления сдержанности всеми сторонами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 12 января.

В ходе переговоров Путин и Макрон высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Напомним, 5 января Иран объявил о полном выходе страны из ядерной сделки. Такое решение власти приняли после того, как 3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа.

При этом Тегеран намерен и дальше сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, иранская ядерная сделка – Совместный всеобъемлющий план действий – была заключена 14 июля 2015 года между Ираном и шестеркой стран-гарантов (Россией, Китаем, Германией, Великобританией, Францией и США). Благодаря данному соглашению, предполагавшему ограничение иранской ядерной программы, с Тегерана был снят ряд санкций.

Однако в своем первоначальном виде СВПД не прожил и трех лет – Соединенные Штаты объявили о выходе из сделки в мае 2018 года, однако остальные страны-гаранты выразили намерение сохранить договоренности в силе.