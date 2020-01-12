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Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

 Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

 Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
19:30   12 Января 2020
Весь мир

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили положение дел в Сирии и на Украине. Сообщение об этом распространила пресс-служба Кремля.

Главы государств в телефонных переговорах затронули вопросы о ситуации в Сирии и обстановку на юго-востоке Украины, пишут РИА Новости.

Ранее стал известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, в ходе которого обсуждался ливийский кризис. По данным пресс-службы Кремля, звонок инициировала итальянская сторона, а Конте выразил готовность сделать все необходимое для того, чтобы конференция по Ливии в Берлине прошла эффективно.

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Автор: Лев Собакин
#путин #украина #сирия #макрон

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