Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили положение дел в Сирии и на Украине. Сообщение об этом распространила пресс-служба Кремля.

Главы государств в телефонных переговорах затронули вопросы о ситуации в Сирии и обстановку на юго-востоке Украины, пишут РИА Новости.

Ранее стал известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, в ходе которого обсуждался ливийский кризис. По данным пресс-службы Кремля, звонок инициировала итальянская сторона, а Конте выразил готовность сделать все необходимое для того, чтобы конференция по Ливии в Берлине прошла эффективно.