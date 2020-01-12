Путин и Конте обсудили положение дел в Ливии и предстоящую конференцию в Берлине

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. По данным пресс-службы Кремля, разговор был инициирован итальянской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса. В этой связи Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также в Кремле отметили, что в переговорах была затронута тема важности соблюдения обеими конфликтующими сторонами в Ливии режима прекращения огня, который был объявлен в полночь 12 января. Итальянский премьер также подчеркнул, что страна готова приложить все возможные усилия для того, чтобы конференция в Берлине по вопросам ливийского кризиса прошла эффективно.

Напомним, что перемирие на территории Ливии было объявлено ночью на 12 января 2020 года, оно стало ответом на предложение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить огонь и преступить к переговорам.