Агила Салех, спикер единственного легитимного органа в Ливии — Палаты представителей, прибудет в Москву с официальным визитом. Об этом сообщил советник главы парламента в воскресенье, 12 января.

Салех пробудет в столице России два дня. Он проведет переговоры по вопросу прекращения огня в Ливии, наступление которого стало во многом заслугой президента РФ Владимира Путина.

Парламент Ливии находится в городе Тобрук на востоке страны. На данный момент он является единственным органом, законно избранным гражданами страны. Большая часть Ливии подконтрольна ему.

Столица Ливии Триполи занята боевиками из так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое должно было существовать два года, согласно Схиратскому соглашению от 2016 года. Тем самым ПНС потеряло легитимность, связавшись, кроме того, с террористами, бандидами и наркоторговцами.