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 Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

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 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

 Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
18:33   12 Января 2020
Россия

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Российский лидер Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ливийскую проблематику по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье, 12 января.

Отмечается, что президенты подчеркнули важность соблюдения обеими сторонами конфликта перемирия в контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января. Путин и Макрон подтвердили готовность содействовать урегулированию кризиса.

Также лидеры выразили готовность способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

Ранее, 11 января, президент России обсудил вопрос ливийского урегулирования во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Путин поддержал идею Германии о том, чтобы организовать в Берлине международную конференцию по Ливии. Глава РФ убежден, что ливийский саммит будет эффективным, только если на нем будут присутствовать государства действительно заинтересованные в ликвидации кризиса в этой стране.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о перемирии с полуночи 12 января. Посредником между сторонами ливийского конфликта стала Россия.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #ливия #макрон

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