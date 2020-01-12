Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Российский лидер Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ливийскую проблематику по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье, 12 января.

Отмечается, что президенты подчеркнули важность соблюдения обеими сторонами конфликта перемирия в контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января. Путин и Макрон подтвердили готовность содействовать урегулированию кризиса.

Также лидеры выразили готовность способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

Ранее, 11 января, президент России обсудил вопрос ливийского урегулирования во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Путин поддержал идею Германии о том, чтобы организовать в Берлине международную конференцию по Ливии. Глава РФ убежден, что ливийский саммит будет эффективным, только если на нем будут присутствовать государства действительно заинтересованные в ликвидации кризиса в этой стране.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о перемирии с полуночи 12 января. Посредником между сторонами ливийского конфликта стала Россия.