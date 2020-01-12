Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

 Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

 Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
18:54   12 Января 2020
Весь мир

Террористы ПНС Ливии обстреляли позиции 155-го батальона ЛНА, несмотря на перемирие

Террористы ПНС Ливии обстреляли позиции 155-го батальона ЛНА, несмотря на перемирие

Бойцы 155-го батальона Ливийской национальной армии были обстреляны вооруженными силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Военные сообщили об атаке на официальной странице в Twitter.

Согласно опубликованным данным, боевики ПНС открыли огонь по позициям ЛНА на направлениях Аль-Машруа, Аль-Хадба и Айн-Зара. Так, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия бандформирования продолжают нарушать объявленное в полночь 12 января перемирие.

Напомним, что первые нарушения произошли меньше чем через час после объявления о прекращении огня. Также днем в воскресенье жители Триполи сообщили, что головорезы из ПНС разгуливают по ливийской столице, пристают к девушкам и оскорбляют стариков.

Лига арабских государств тем временем поприветствовала перемирие и призвала конфликтующие стороны его поддерживать, но действия боевиков показывают, что ПНС безразличны просьбы организации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...