Террористы ПНС Ливии обстреляли позиции 155-го батальона ЛНА, несмотря на перемирие

Бойцы 155-го батальона Ливийской национальной армии были обстреляны вооруженными силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Военные сообщили об атаке на официальной странице в Twitter.

Согласно опубликованным данным, боевики ПНС открыли огонь по позициям ЛНА на направлениях Аль-Машруа, Аль-Хадба и Айн-Зара. Так, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия бандформирования продолжают нарушать объявленное в полночь 12 января перемирие.

Напомним, что первые нарушения произошли меньше чем через час после объявления о прекращении огня. Также днем в воскресенье жители Триполи сообщили, что головорезы из ПНС разгуливают по ливийской столице, пристают к девушкам и оскорбляют стариков.

Лига арабских государств тем временем поприветствовала перемирие и призвала конфликтующие стороны его поддерживать, но действия боевиков показывают, что ПНС безразличны просьбы организации.