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18:21   12 Января 2020
Россия

Медиа об онкологии появится на средства гранта имени Андрея Павленко

Медиа об онкологии появится на средства гранта имени Андрея Павленко

Средства гранта петербургского онколога Андрея Павленко, умершего от рака желудка, частично пойдут на создание СМИ об онкологии. Об этом рассказал руководитель отдела спецпроектов портала «Такие дела» Сергей Карпов.

Сбор средств на грант начался за неделю со смерти Павленко. Сейчас в фонде сосредоточено более 21 тысячи долларов (1,28 миллиона рублей). Часть денег пойдет на поддержку семьи врача, часть на запуск нового СМИ. Остаток потратят она премии журналистам, которые пишут об онкологических заболеваниях.

Медиа появится на базе проекта «Таких дел» — «Жизнь человека», рассказывавшего про жизнь Павленко с момента обнаружения диагноза. Первый грантовый конкурс с фондом в 10 тысяч долларов для журналистов объявят уже в январе.

Идея СМИ возникла еще при жизни Павленко. По словам Карпова, онколог ее поддержал.

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Автор: Арсений Аскольский
#онкология #гранты #павленко

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