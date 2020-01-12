Освобождение россиян из «Митиги» должно стать следующим шагом на пути к миру в Ливии

Освобождение незаконно удерживаемых россиян в Ливии — социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шагулея и Самера Хасана Али Суэйфана — должно стать следующим шагом на пути к миру в Ливии. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает портал «Новый день».

Террористы ПНС безосновательно задержали россиян в ночь с 16 на 17 мая в прошлом году. При этом ученые въехали на территорию Ливии законно, соблюдая все необходимые дипломатические, пограничные и таможенные нормы. Они планировали заниматься научной работой для Фонда защиты национальных ценностей.

Группа исследователей состояла из трех участников — Александра Прокофьева, Максима Шагулея и Самер Хасана Али Суэйфана. Прокофьев после завершения командировки смог беспрепятственно уехать из Ливии, а двое других социологов перестали выходить на связь с руководством фонда.

Российский МИД, общественные организации и чиновники попытались вмешаться в ситуацию, однако это ни к чему не привело. Террористы на протяжении пяти месяцев не пускали к сотрудникам фонда даже адвоката.

Граждане РФ удерживаются в тюрьме «Митига». Она находится в Триполи и подконтрольна боевиками местного бандформирования RADA, официального входящего в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия.

Совет безопасности ООН неоднократно сообщал об этой тюрьме и ее «охранниках» в своих докладах. Так, боевики RADA обвинялись в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также в похищении и незаконном удержании людей ради выкупа.

В условиях наступления перемирия между сторонами кризиса в Ливии со стороны так называемого Правительства национального согласия было бы логично в качестве следующего хода освободить незаконно удерживаемых граждан, отмечает издание.

Напомним, что с 00.00 по московскому времени 12 января 2020 года в Ливии был объявлен режим прекращения огня. Противоборствующие стороны в Ливии (ЛНА и ПНС) договорились о прекращении активных военных действий ради урегулирования политического кризиса на территории государства.

Перемирию предшествовала встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января. Лидеры стран провели переговоры, по итогам которых было отмечено, что стабильность в Ливии будет достигнута только благодаря инклюзивному диалогу между сторонами, который должен проводиться под эгидой ООН на основании соглашения 2015 года. Президенты призвали стороны ливийского конфликта к прекращению военных действий 11 января в 23.00 по местному времени (00:00 мск).