Пользователи соцсетей сообщили о прибытии в столицу Ливии Триполи очередной группы сирийских боевиков для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Семь автобусов под охраной четырех вооруженных автомобилей перевезли боевиков из Мисураты. Сейчас автобусы находятся у здания больницы, расположенной в районе Абу Салим.

В ночь с 11 на 12 января в Триполи был установлен режим прекращения огня. Вооруженные силы Ливийской национальной армии первыми прекратили боевые действия. Таким образом фельдмаршал Халифа Хафтар отреагировал на инициативу Путина, который 8 января призвал стороны ливийского конфликта остановить кровопролитие.

Президент РФ Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на переговорах 8 января заявили о готовности оказывать содействие мирному решению кризиса в Ливии.

Ранее политолог Константин Беловодский выразил уверенность, что режим перемирия в североафриканской стране целиком и полностью является заслугой российского президента.