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 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

 Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
17:57   12 Января 2020
Весь мир

Боевики ПНС Ливии перекинули сирийских наемников в Триполи игнорируя перемирие

Боевики ПНС Ливии перекинули сирийских наемников в Триполи игнорируя перемирие

Пользователи соцсетей сообщили о прибытии в столицу Ливии Триполи очередной группы сирийских боевиков для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Семь автобусов под охраной четырех вооруженных автомобилей перевезли боевиков из Мисураты. Сейчас автобусы находятся у здания больницы, расположенной в районе Абу Салим.

В ночь с 11 на 12 января в Триполи был установлен режим прекращения огня. Вооруженные силы Ливийской национальной армии первыми прекратили боевые действия. Таким образом фельдмаршал Халифа Хафтар отреагировал на инициативу Путина, который 8 января призвал стороны ливийского конфликта остановить кровопролитие.

Президент РФ Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на переговорах 8 января заявили о готовности оказывать содействие мирному решению кризиса в Ливии.

Ранее политолог Константин Беловодский выразил уверенность, что режим перемирия в североафриканской стране целиком и полностью является заслугой российского президента.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #пнс

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