Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство, с победительницей они отправятся на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил в Twitter начало конкурса для девушек, победительница которого станет его супругой и отправится вместе с ним на Луну.

Маэдзава назвал соревнование «сватовством для серьезных отношений один на один» и добавил, что очень давно мечтает слетать в космос.

[WANTED!!!] Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv