Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство, с победительницей они отправятся на Луну
Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил в Twitter начало конкурса для девушек, победительница которого станет его супругой и отправится вместе с ним на Луну.
Маэдзава назвал соревнование «сватовством для серьезных отношений один на один» и добавил, что очень давно мечтает слетать в космос.
[WANTED!!!] Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 12 января 2020 г.
На сайте конкурса расписано, зачем миллиардер все это затеял. Так, отмечается, что в путешествие он отправится с особенным человеком, а через проект хочет найти себе спутницу жизни, которая будет вместе с ним заниматься деятельностью на благо всего человечества с любопытством и материнской энергией.
Предлагающие свою кандидатуру должны быть свободны (не замужем), старше 20 лет, иметь позитивный настрой и быть веселыми. Так же, желающие поучаствовать должны быть готовы начать серьезную подготовку к полету и хотеть наслаждаться жизнью. Девушки, которые оставят заявки должны быть способны высказывать Маэдзаве свое мнение и желать мира во всем мире. Последний день подачи заявки намечен на 17 января.