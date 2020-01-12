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Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

 Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Путин и Макрон обсудили ливийское урегулирование

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

Прекращение огня в Ливии обсудят в Москве с главой Палаты представителей Салехом

 Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Путин и Макрон созвонились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине
17:38   12 Января 2020
Весь мир

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство, с победительницей они отправятся на Луну

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство, с победительницей они отправятся на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил в Twitter начало конкурса для девушек, победительница которого станет его супругой и отправится вместе с ним на Луну.

Маэдзава назвал соревнование «сватовством для серьезных отношений один на один» и добавил, что очень давно мечтает слетать в космос.

На сайте конкурса расписано, зачем миллиардер все это затеял. Так, отмечается, что в путешествие он отправится с особенным человеком, а через проект хочет найти себе спутницу жизни, которая будет вместе с ним заниматься деятельностью на благо всего человечества с любопытством и материнской энергией.

Предлагающие свою кандидатуру должны быть свободны (не замужем), старше 20 лет, иметь позитивный настрой и быть веселыми. Так же, желающие поучаствовать должны быть готовы начать серьезную подготовку к полету и хотеть наслаждаться жизнью. Девушки, которые оставят заявки должны быть способны высказывать Маэдзаве свое мнение и желать мира во всем мире. Последний день подачи заявки намечен на 17 января.

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Автор: Галина Кандинская
#япония

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