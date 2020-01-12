Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

Лига арабских государств поприветствовала прекращение огня на территории Ливии, которое произошло по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«ЛАГ призывает ливийские стороны придерживаться прекращения боевых действий, добиваться снижения всех проявлений эскалации», — сказано в официальном сообщении организации.

Участники ЛАГ также отметили, что надеются на поддержку мирного урегулирования конфликта в стране Ливийской национальной армией (ЛНА) и так называемым Правительством национального согласия (ПНС). Кроме того, в организации выразили надежду на то, что режим прекращения огня станет постоянным, а в стране восстановится политический процесс примирения по эгидой спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саляме, а также что в этом поможет берлинский процесс.

Напомним, что прекращение огня в западной части ливийских территорий было объявлено в полночь на 12 января 2020 года по московскому времени. Однако, несмотря на договоренности, меньше чем через час террористы ПНС Ливии открыли огонь по нескольким объектам ЛНА.