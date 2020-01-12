Иностранцы в Сети восхищаются успехами Путина по установлению мира в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о перемирии с полуночи 12 января. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали конфликтующие стороны к прекращению огня.

Иностранные пользователи Сети пишут, благодаря российскому лидеру у Ливии появился реальный шанс встать на путь к миру. Иностранцы восхищены способностью Путина приносить мир одной лишь силой слова. Издание «ПолитРоссия» представляет подборку комментариев юзеров из-за рубежа.

Слова Путина оказывают мощное влияние даже на Ливию и ее жителей, отмечают иностранцы.

«Когда Путин просит о прекращении огня – он получает прекращение огня...»;

Так, один из пользователей заметил, что у Ливии были социальные льготы лучше, чем в некоторых европейских странах.

«НАТО напало на него и посмотрите на это сейчас! НАТО; никакой (реальной) армии, только террор», — пишет юзер.

Другой пользователь считает, что диалог и переговоры пойдут на пользу всем вовлеченным сторонам.

«Хорошие новости, давайте надеяться, что мир может вернуться туда»;

«Ну что тут скажешь? Путин только что устроил дипломатическое землетрясение. Это чертовски огромная победа!»;

Напомним, большую часть Ливии контролирует ЛНА, подчиняющаяся легитимному правительству страны — Палате представителей в Тобруке. Столица Триполи частично захвачена боевиками ПНС Ливии.