Мирные жители Триполи жалуются на террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии, заполонивших столичные улицы. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным очевидцев, участники бандитских групп «Силы защиты Гарьяна», «Ополчения Джувейли» и «Революционеры Триполи» оставили зоны боевых действий. Головорезы прогуливаются в районе Ас-Сияхийя. Они также были замечены в районе улицы Ан-Наср. Сообщается, что боевики домогаются до девушек и оскорбляют стариков.

12 января с полуночи в Ливии вступил в силу режим перемирия. Командование ЛНА накануне вечером объявило о прекращении боевых действий на западе страны. При этом силы, поддерживающие ПНС, нарушили соглашение уже через 40 минут и начали обстрелы сил ЛНА в районе Айн-Зара, Аль-Затарна и Аль-Машруа.