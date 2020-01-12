Семь стран лишили права голоса в ООН

Генассамблея ООН лишила права голоса семь государств-членов Организации объединенных наций из-за неуплаты взносов. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщается на сайте международной организации.

Речь идет о Венесуэле, Гамбии, Йемене, Лесото, Ливане, Тонга и Центрально-Африканской Республике. Представители перечисленных стран больше не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года.

Известно, что наибольшая задолженность из всех стран накопилась у Венесуэлы. Так, Каракасу следует внести более 21 миллиона долларов, чтобы соответствовать положению 19-й статьи устава ООН, в которой предусмотрено лишение права голоса. Список должников также пополнили Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако этим странам пока еще разрешается участвовать в голосовании.