Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

 Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко

Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

 Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина
Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

 Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко

Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

 Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина
16:29   12 Января 2020
Весь мир

Семь стран лишили права голоса в ООН

Семь стран лишили права голоса в ООН

Генассамблея ООН лишила права голоса семь государств-членов Организации объединенных наций из-за неуплаты взносов. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщается на сайте международной организации. 

Речь идет о Венесуэле, Гамбии, Йемене, Лесото, Ливане, Тонга и Центрально-Африканской Республике. Представители перечисленных стран больше не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года. 

Известно, что наибольшая задолженность из всех стран накопилась у Венесуэлы. Так, Каракасу следует внести более 21 миллиона долларов, чтобы соответствовать положению 19-й статьи устава ООН, в которой предусмотрено лишение права голоса. Список должников также пополнили Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако этим странам пока еще разрешается участвовать в голосовании. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #долг #генассамблея оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...