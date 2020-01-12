«Открытая Россия» Михаила Ходорковского (признана нежелательной на территории РФ) даже на фоне развращеных либералов выделяется полным отсутствием моральных принципов. Ее активисты замечены не только в работе против правительства, но также в мошенничестве, промискуитете и употреблении наркотиков. Многие из них — молодые женщины, нередко с детьми. Это наводит на мысль, что цель Ходорковского — не только расшатывание государственного строя, но и настоящий геноцид.

Открыты ко всему

«Открытая Россия» выступает за легализацию наркотиков. По мнению ее активистов, это «прекрасный» способ снизить число осужденных в РФ.

Недавно в российских Telegam-каналах сообщили, что лидер «Открытки» правозащитник Анастасия Буракова употребляет марихуану. Правда, делает это лишь в зарубежных поездках.

Телеграм-каналы нередко публикуют непроверенные факты, но лояльность к наркотикам других активистов «Открытой России» наводит на определенные выводы.

Семейные увлечения активистов «Открытки»

Придя с обыском к активистам Запрудиным из Краснодара в апреле 2019 года, полиция обнаружила «плантации» конопли и коллекцию товаров из секс-шопа, разбросанных по дому. Сами Запрудины явно находились «под кайфом». Учитывая, что супруги с «Открыткой» больше не связаны, они выпали из внимания либеральных СМИ. А ведь из этой пары могли бы получиться настоящие «иконы протеста», как это произошло с другими активистами.

Псковский координатор «Открытой России» Лия Милушкина и ее муж Артем были задержаны в январе 2019 года. Супругов обвинили в сбыте наркотиков в особо крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Кроме того, Артем Милушкин обвинен в организации поджогов кафе и шиномонтажных помещений. Серьезность обвинений не помешала либеральным СМИ «лепить» из супругов образ оппозиционных «героев». Пресса активно настаивает на «политическом преследовании» семьи, хотя из «доказательств» — лишь слова самого Милушкина.

Главу семейства поместили в СИЗО, а супругу отправили под домашний арест из-за наличия двоих детей. 10 января 2020 года суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Милушкиным и продлил им арест до 19 марта.

Разочаровалась в либералах

«Открытая Россия» Ходорковского не раз помогала наркоманам. Под Новый год Екатерине Мурановой из Медвежьегорска, осужденной за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), был преподнесен подарок: «Правозащита Открытки» собрала значительную часть ее штрафа — более 300 тысяч из 350 тысяч.

Описывая историю матери-одиночки Мурановой, либералы стараются обходить вниманием ее асоциальный образ жизни, а когда у Мурановой были найдены наркотики, оппозиционная пресса распространила версию о «подбросе». Внезапно Муранова разочаровалась в работе с оппозицией и призналась на камеру, что наркотики принадлежали ей. Впрочем, судя по сборам в пользу Мурановой, в конце концов «Открытке» удалось купить ее лояльность.

Россия здорового человека и Россия Ходорковского

Причина «либерального» отношения структур Ходорковского к наркотикам — не только месть олигарха России и россиянам. Основной мотив — лоббирование интересов крупных зарубежных кланов, в частности, Ротшильдов. По информации СМИ, клан занимается не только спонсированием российских либералов, но торговлей наркотиками.

Аналогичные мотивы приписывают и другому «спонсору демократии» — Джоржу Соросу, неоднократно выступавшему за легализацию «веществ». «Меценат» имеет свои фонды по «промывке» мозгов по всему миру, но даже в собственной стране его едва терпят добропорядочные американцы. То же отношение должно быть и у россиян к фондам многочисленных «соросов» и «ходорковских», которые под благовидными предлогами преследуют личные интересы.

Напомним, «Открытая Россия» — созданное в Великобритании общественное интернет-движение, которое ведет в РФ антиправительственную деятельность под видом мероприятий в области политики и права, кроме того, движение имеет свои СМИ и правозащитную организацию. Деятельность организации была признана нежелательной на территории России.