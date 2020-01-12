Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

 Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко

Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

 Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина
Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

 Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко

Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

 Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина
16:43   12 Января 2020
Весь мир

Главарь ПНС Саррадж отправился в Турцию после объявленного в Ливии перемирия

Главарь ПНС Саррадж отправился в Турцию после объявленного в Ливии перемирия

Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарраддж прибыл в Турцию, чтобы встретиться с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Ночью с субботы на воскресенье 12 января 2020 года, в Ливии было объявлено перемирие между Ливийской национальной армией и террористами Правительства национального согласия (ПНС). У главаря боевиков ПНС Файеза Сарраджа не осталось другого выбора, кроме как пойти на перемирие и использовать единственный шанс на спасение, поэтому он решил отправиться к Эрдогану, пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, что антитеррористическая операция в Ливии началась в 2014 году, ее проводит ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Главная ее цель — освободить ливийскую столицу Триполи от захвативших ее боевиков.

Бандформирования во главе с Файезом Сарраджем отказывались вести какой-либо диалог. В последнее время все бои проходили на окраинах Триполи, куда подступила ЛНА.

Армия, управляемая Хафтаром, успешно справлялась с поставленными задачами и смогла отбить Сирт — важный портовой город. Однако Хафтар принял решение отказаться от решения конфликта путем военных действий и кровопролития, чтобы сохранить жизни жителей Триполи, которыми прикрываются боевики ПНС.

Важную роль в заключении перемирия сыграли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры государств договорились об общей позиции по отношению к Ливии и призвали конфликтующие стороны прекратить огонь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#турция #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...