Главарь ПНС Саррадж отправился в Турцию после объявленного в Ливии перемирия

Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарраддж прибыл в Турцию, чтобы встретиться с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Ночью с субботы на воскресенье 12 января 2020 года, в Ливии было объявлено перемирие между Ливийской национальной армией и террористами Правительства национального согласия (ПНС). У главаря боевиков ПНС Файеза Сарраджа не осталось другого выбора, кроме как пойти на перемирие и использовать единственный шанс на спасение, поэтому он решил отправиться к Эрдогану, пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, что антитеррористическая операция в Ливии началась в 2014 году, ее проводит ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Главная ее цель — освободить ливийскую столицу Триполи от захвативших ее боевиков.

Бандформирования во главе с Файезом Сарраджем отказывались вести какой-либо диалог. В последнее время все бои проходили на окраинах Триполи, куда подступила ЛНА.

Армия, управляемая Хафтаром, успешно справлялась с поставленными задачами и смогла отбить Сирт — важный портовой город. Однако Хафтар принял решение отказаться от решения конфликта путем военных действий и кровопролития, чтобы сохранить жизни жителей Триполи, которыми прикрываются боевики ПНС.

Важную роль в заключении перемирия сыграли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры государств договорились об общей позиции по отношению к Ливии и призвали конфликтующие стороны прекратить огонь.