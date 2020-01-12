Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Блогер Алексей Навальный объяснил, в чем главная причина провала реформ 90-х. По его мнению, все дело в журналистах советской эпохи, которых экс-президент России Борис Ельцин не стал преследовать, а оставил работать.

Навальный уверен: с пропагандистами СССР нужно было поступить примерно так, как он сам намерен поступить с людьми, работающими сейчас на прокремлевских каналах. Издание Nation News считает «замечательным» обещание массовых судов и политических репрессии от человека, который на словах выступает за либеральные ценности и ненавидит государственное насилие над личностью.

Список люстрированных в «прекрасной России будущего» пугает — журналисты, чиновники, силовики судьи, менеджеры госкорпораций и творческие люди, получавшие госнаграды. По версии «списка злодеев» из «Черного блокнота» — это люди второго сорта.

Об авторитарности Навального говорят и те, кто когда-то симпатизировал блогеру. Экс-сотрудник ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов много раз говорил, что без согласования с Навальным ничего делать было нельзя.