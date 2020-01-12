Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

 Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко

Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

 Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина
Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

 Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко

Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

Террористы ПНС Ливии грязно пристают к девушкам и оскорбляют стариков в Триполи

 Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина
16:32   12 Января 2020
Россия

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Блогер Алексей Навальный объяснил, в чем главная причина провала реформ 90-х. По его мнению, все дело в журналистах советской эпохи, которых экс-президент России Борис Ельцин не стал преследовать, а оставил работать.

Навальный уверен: с пропагандистами СССР нужно было поступить примерно так, как он сам намерен поступить с людьми, работающими сейчас на прокремлевских каналах. Издание Nation News считает «замечательным» обещание массовых судов и политических репрессии от человека, который на словах выступает за либеральные ценности и ненавидит государственное насилие над личностью.

Навальный мечтает о расправах над журналистами в «прекрасной России будущего»

Список люстрированных в «прекрасной России будущего» пугает — журналисты, чиновники, силовики судьи, менеджеры госкорпораций и творческие люди, получавшие госнаграды. По версии «списка злодеев» из «Черного блокнота» — это люди второго сорта.

Об авторитарности Навального говорят и те, кто когда-то симпатизировал блогеру. Экс-сотрудник ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов много раз говорил, что без согласования с Навальным ничего делать было нельзя.

«К счастью, потенциал Навального как политика нулевой, и потому он сейчас только и может, что строить планы мести, побуждая читателей делать новые пожертвования», — резюмируют журналисты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...