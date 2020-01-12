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16:29   12 Января 2020
Россия

Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко

Россию стали уважать на мировой арене после победы над террористами в Сирии — Коротченко

Россию уважают и прислушиваются на Ближнем Востоке из-за успешно проведенной операции в САР. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт и журналист Игорь Коротченко в беседе с «НьюИнформ» в воскресенье, 12 января. 

По мнению эксперта, Россия стала авторитетом на мировой арене, в том числе в связи с успешной операцией в САР. Именно после освобождения Сирии влияние Москвы в решении конфликтов начало резко расти, считает Коротченко. 

«Потому что до того, как Россия вмешалась в ситуацию в ближневосточной республике, у всех было абсолютная уверенность в том, что дни "режима" в Дамаске сочтены и террористы образуют там свое квази-государство», — заявил собеседник издания. 

Когда Дамаск обратился за помощью к Москве в борьбе с боевиками, ни у кого не оставалось никакой надежды на успешное противостояние террористам запрещенного в РФ «Исламского государства», напомнил он. Однако России удалось помочь Сирии.

Авторитет России и ее лидера Владимира Путина высок, именно поэтому к позиции Москвы стали прислушиваться. Примером этого послужила недавняя ситуация в Ливии, когда после призыва российского президента в стране после долгих лет наступило перемирие, напомнил эксперт.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #ливия #общество

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