Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа на переговоры

Российский лидер Владимир Путин предложил президенту Сирии Башару Асаду пригласить в гости американского коллегу Дональда Трампа. Путин заявил, что готов передать такое приглашение президенту США.

Во время визита президента РФ в Сирию, лидеры заговорили о проделанном апостолом Павлом пути к Дамаску. Асад пошутил, что «если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет все нормально». Путин в ответ предложил пригласить главу Белого дома в столицу Сирии.

Асад заявил, что готов это сделать. Путин, улыбаясь, ответил: «Я ему передам».

Напомним, российский лидер посетил Дамаск 7 января. Путин и Асад заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.