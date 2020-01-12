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Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Арабские страны поприветствовали перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

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15:41   12 Января 2020
Весь мир

Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа на переговоры

Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа на переговоры

Российский лидер Владимир Путин предложил президенту Сирии Башару Асаду пригласить в гости американского коллегу Дональда Трампа. Путин заявил, что готов передать такое приглашение президенту США.

Во время визита президента РФ в Сирию, лидеры заговорили о проделанном апостолом Павлом пути к Дамаску. Асад пошутил, что «если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет все нормально». Путин в ответ предложил пригласить главу Белого дома в столицу Сирии.

Асад заявил, что готов это сделать. Путин, улыбаясь, ответил: «Я ему передам».

Напомним, российский лидер посетил Дамаск 7 января. Путин и Асад заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.  

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #асад

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