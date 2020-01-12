Наказание за беспорядки должно опираться не на мнение общества, а на закон — Елисеева

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева убеждена, что лучший способ борьбы с беспорядками — их предотвращение. В беседе с изданием iReactor она подчеркнула, что начать нужно с соблюдения законов самими митингующими.

Демонстранты устроили акцию против изменений климата в Вашингтоне 10 января, в ходе встречи полиция задержала около 150 человек. Среди арестованных оказались и медийные персоны — актеры Хоакин Феникс и Мартин Шин, об этом сообщил американский телеканал CNN.

Митинг организовала неправительственная организация, основанная борющейся за защиту природы актрисой Джейн Фондой. Полицейские задержали в общем 147 человек, их имена не называются. Однако, как заявляют очевидцы, митингующие не давали правоохранителям повода для задержания и никого не провоцировали.

Американские власти активно критиковали поведение российской полиции летом 2019 года, когда в стране прошел ряд беспорядков и незаконных акций протеста. В частности, американская сторона обвиняла Россию в излишнем количестве задержаний среди «оппозиционеров» на акциях в Москве. Официальные лица Соединенных Штатов, иностранные СМИ и дипломаты обрушились с осуждением на российскую правоохранительную систему после того, как ее представители вынуждены были начать задержания на акции в поддержку кандидатов, сфабриковавших подписи на выборах в Мосгордуму.

Меры, предпринятые российскими правоохранителями были более чем оправданы, ведь собравшиеся представляли прямую угрозу для горожан и нанесли серьезный ущерб работе городских предприятий и малому бизнесу. Летние события в очередной раз показали, что в России необходимо ужесточение ответственности за организацию и участие в массовых беспорядках, к чем уже давно пришли во многих западных странах.

Издание iReactor побеседовало с Наталией Елисеевой, которая убеждена, что лучшим способом предотвратить беспорядки будет просто не допустить их.

«Во-первых, лучший способ предотвращения — недопущение. Беспорядки в России приобретают условно стихийный порядок неодномоментно. Они все имеют схожий почерк в организации и управлении. Есть инструменты мониторинга, контрмероприятий. Вопрос в отработке этой сферы деятельности», — объяснила она.

По ее словам, правоохранители в момент принятия решений не должны опираться на общественную реакцию, а должны четко исполнять закон. Начать же, подчеркнула она, нужно «с полного соблюдения законов протестующими».