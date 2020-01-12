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15:30   12 Января 2020
Россия

Эрдоган призвал Ливию к миру только после разговора с Путиным — Вассерман

Эрдоган призвал Ливию к миру только после разговора с Путиным — Вассерман

Роль России в разрешении ливийского конфликта можно оценить по поведению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в воскресенье, 12 января, заявил журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News.

По мнению Вассермана, чтобы оценить роль Москвы в событиях Ливии, следует посмотреть на поведение Турции. Публицист напомнил, что сразу после Нового года так называемое Правительство национального согласия Ливии попросило Анкару о военной помощи, и та согласилась.

Однако легитимный парламент Ливии тут же проголосовал против присутствия любых иностранных войск в Ливии. При этом турки сделали вид, что не заметили этого. Стоило президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с турецким лидером, и Турция сразу поменяла позицию на противоположную, призывая вместе с Россией к прекращению огня, отметил Вассерман.

«В итоге мы видим, что российского влияния более чем достаточно, чтобы преодолеть все остальные влияния в данном регионе. Россия не имеет ничего против успехов ЛНА, но при этом исходит из принципа, что главное – не завоевать, а удержать», — сказал Вассерман.

Журналист подчеркнул, что сейчас формальным правителям Триполи дан шанс уйти, сохранив лицо.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #вассерман #политика #ливия #общество #триполи

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