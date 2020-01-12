Историк Бредихин убежден, что перемирие в Ливии стало возможно благодаря решениям Путина

Перемирие в Ливии стало возможным благодаря российской позиции и президенту России Владимиру Путину, считают кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог, политтехнолог Наталия Елисеева.

Ночью с субботы на воскресенье 12 января 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и боевики из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) объявили о прекращении огня в западной части Ливии.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали общую позицию относительно Ливии и призвали конфликтующие стороны к прекращению огня и переговорам. Так, на территории страны наступило перемирие впервые за долгие месяцы антитеррористической операции «Аль-Карама».

Федеральное агентство новостей (ФАН) побеседовало с Антоном Бредихиным, который отметил, что Владимир Путин приложил максимальное количество усилий для мирного урегулирования ливийского конфликта. Историк напомнил, что еще Иосиф Сталин заявлял, что СССР может выступить в роли гаранта стабильности в Ливии, однако, по его словам, воплотить это в жизнь смог только Владимир Путин.

«Весь Ближневосточный регион изменяет свой статус и становится частью не внешней, а внутренней российской политики. Россия применяет максимум усилий для стабилизации ситуации в Ливии, сохраняет ее государственность», — подчеркнул эксперт.

Комментируя в разговоре с ФАН ситуацию в Ливии, Наталия Елисеева отметила, что конфликты, бушующие в странах Ближнего Востока и Северной Африки находятся в состоянии перехода от тлеющей фазы и обратно. По ее мнению, этой трансформацией можно управлять, а зависит она от большого числа интересантов, которые преследуют в качестве конечной цели прекращение огня. По мнению политолога, в мире нет такой международной организации, которая по-настоящему хотела и повлияла на решение ливийского конфликта, обратив внимание на то, что ООН лишь «подтвердила свой декоративный статус».

«На фоне этой расстановки сил именно Россия зарекомендовала себя гарантом безопасности, способным повлиять на прекращение огня. РФ никогда не преследовала цель присвоить ресурсы регионов себе. Это и позволило занять озвученную выше позицию», — считает Елесеева.

Однако, несмотря на объявленное перемирие, террористы ПНС все же открыли огонь по армии Хафтара в некоторых районах ливийской столицы. Так, боевики обстреляли ряд объектов ЛНА, открыв огонь в районе аль-Машруа почти сразу же после объявления о прекращении огня в западной части ливийских территорий.