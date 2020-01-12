Член Совета Федерации Франц Клиневич заявил, что страны Запада в отличие от России никогда не преследовали цели добиться установления мира в Ливии, а работали лишь на ухудшение конфликта. Об этом в воскресенье, 12 января, пишет iReactor.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы в Ливии был мир, ведь тогда наши страны смогут сотрудничать и реализовывать общие проекты. Страны Запада преследовали другую цель — им хотелось пользоваться возможностью наживаться на нищете, бедности и других несчастьях, отметил политик.

Только за счет дипломатических усилий президента РФ Владимира Путина в Ливии удалось достичь затишья. Москва в очередной раз подтвердила статус миротворца, способного решать даже самые сложные и длительные конфликты мирным путем.

«Россия — сильная, справедливая и самодостаточная страна. Всеми этими возможностями президент Путин, на мой взгляд, очень умело пользуется. Вот и результат», — резюмировал собеседник iReactor.

12 января в Триполи был установлен режим прекращения огня. Вооруженные силы Ливийской национальной армии первыми прекратили боевые действия. Таким образом фельдмаршал Халифа Хафтар отреагировал на инициативу Путина, который 8 января призвал стороны ливийского конфликта остановить кровопролитие.