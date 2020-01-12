Западные СМИ продвигают свои деструктивные интересы на территории России, считает Ганжара

Политолог Владислав Ганжара считает, что России нужно бороться с информационный войной, но не стоит уподобляться западным антироссийским СМИ, которые запрещают работать нашим журналистам. Об этом пишет Nation News.

«Радио Свобода» много лет распространяет фейки про Россию, чтобы дестабилизировать ситуацию. Так, ресурс выпустил материал о ситуации с пожизненным лишением свободы в нашей стране. Авторы утверждали, что в РФ пока «не освобожден ни один осужденный на ПЛС».

Однако эти данные неверны, пишет блог «С любовью из Питера» в ЖЖ. В 2018 году на свободу по УДО после 25 лет заключения вышли пять человек. Таких примеров передергивания фактов немало, отмечает автор.

Политолог не удивился поведению «Радио свободы». Крымчанин Ганжара напомнил, что западные журналисты упорно не хотят признавать Крым российским. Он отметил, что любые СМИ, представляющие иностранные государства, пытаются влиять на внутренние дела России. Они освещают события, искажая их, подают в своем ключе.

«Например, BBC и другие, подобные этому, информационные агентства, когда пишут о Крыме, называют его «временно оккупированным Россией». Так они отражают позицию Лондона и Киева. Хотя всем понятно, что это субъект РФ. Они подают факты под другим соусом», — напомнил эксперт.

России нужно бороться с необъективной информацией, считает политилог. Однако не стоит уподобляться британцам или американцам, которые запрещают работать нашим СМИ и журналистам.