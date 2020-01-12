Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) нарушили режим перемирия в триполийском районе Айн-Зара. Один из местных жителей разместил в Facebook сообщения о звуках стрельбы, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

В этом районе располагаются 188-й и 128-й пехотные батальоны Ливийской национальной армии. Прошлой ночью их атаковали боевики ПНС, которые также произвели артиллерийский огонь по объектам ЛНА в районе Аль-Затарна к юго-западу от Триполи. Кроме того, в ЛНА сообщили, что террористы, подконтрольные ПНС, также открыли огонь в районе аль-Машруа практически сразу же после того, как в западной части Ливии было объявлено перемирие.

Командование ЛНА объявило о прекращении боевых действий 11 января, ответив на предложение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить огонь. Однако уже через 40 минут боевики ПНС открыли его вновь, пишет ФАН.

Владимир Путин также обсудил вопрос об обстановке в Ливии во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава России поддержал идею Германии о том, чтобы организовать в Берлине международную конференцию по Ливии. Путин убежден, что ливийский саммит будет эффективным, только если на нем будут присутствовать государства действительно заинтересованные в ликвидации кризиса в этой стране. А решения конференции, по его словам, непременно должны быть согласованы с конфликтующими в Ливии сторонами.

Беседуя с Меркель, Путин также подчеркнул, что надеется на то, что нового конфликта на Ближнем Востоке удастся избежать. Способы урегулирования ливийского конфликта Путин в тот же день обсудил и с эмиром Катара, и с наследным принцем Абу-Даби.