Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) приветствует перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) на западе страны. Об этом она написала в Twitter в воскресенье.

Ранее в ночь на 12 января ЛНА объявила о прекращении военных действий в Триполи. Так армия отозвалась на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23.00 по местному времени. О перемирии заявили и террористы так называемого ПНС Ливии, оккупировавшие часть страны.

«Миссия желает, чтобы все стороны полностью соблюдали прекращение огня и обеспечили простор мирным усилиям для разрешения всех противоречий через межливийский диалог», — говорится в сообщении.

UNSMIL также выразила готовность оказать поддержку жителям Ливии, а также использовать все возможности для помощи в поиске «окончательного и мирного решения ливийского кризиса».

Ранее политолог Константин Беловодский выразил уверенность, что режим перемирия в североафриканской стране целиком и полностью является заслугой российского президента.