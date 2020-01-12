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Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

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Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

 Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН

Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН
14:03   12 Января 2020
Весь мир

Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН

Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) приветствует перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) на западе страны. Об этом она написала в Twitter в воскресенье.

Ранее в ночь на 12 января ЛНА объявила о прекращении военных действий в Триполи. Так армия отозвалась на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23.00 по местному времени. О перемирии заявили и террористы так называемого ПНС Ливии, оккупировавшие часть страны.

«Миссия желает, чтобы все стороны полностью соблюдали прекращение огня и обеспечили простор мирным усилиям для разрешения всех противоречий через межливийский диалог», — говорится в сообщении.

UNSMIL также выразила готовность оказать поддержку жителям Ливии, а также использовать все  возможности для помощи в поиске «окончательного и мирного решения ливийского кризиса».

Ранее политолог Константин Беловодский выразил уверенность, что режим перемирия в североафриканской стране целиком и полностью является заслугой российского президента.

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Автор: Арсений Аскольский
#оон #ливия #перемирие

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